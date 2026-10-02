"А7" опровергла обвинения в работе с Ираном на фоне введения новых санкций США

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Система международных расчетов "А7" на фоне включения ее в новый санкционный список США опровергла обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями.

США 1 октября расширили санкции против сети "А7" (сама компания находится в SDN list с августа 2025 года) в связи с тем, что, по мнению американского Минфина, компания оказывала помощь Ирану в обходе санкций, и ее сеть использовалась Корпусом стражей исламской революции (КСИР, признана США и ЕС террористической организацией).

"Компания А7 категорически опровергает любые обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями. Это откровенная ложь и клевета. Компания никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "А7".

Там отметили, что "А7" обладает современной многоуровневой системой комплаенса, и все клиенты проходят проверку, которая позволяет выявлять риски и исключает обслуживание лиц и организаций, деятельность которых нарушает требования.

"А7" была создана осенью 2024 года, учредители - госбанк ПСБ (49%) и бизнесмен Илан Шор (51%). Компания предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по проведению расчетов с зарубежными партнерами. Кроме ограничительных мер со стороны США, санкции против "А7" в мае 2025 года ввела Великобритания, а в июле того же года Евросоюз.