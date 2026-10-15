Лавров считает, что Зеленский бросает вызов Трампу, заявляя о продолжении ударов по НПЗ РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский бросает вызов американскому лидеру Дональду Трампу, заявляя о продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, считает глава МИД России Сергей Лавров.

"Это такой прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал", - сказал он журналистам в четверг, комментируя дизельную сделку между Россией и США.

Как сообщалось, после пятничного телефонного разговора президентов США и РФ Трампа и Владимира Путина Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива, а к концу года готова будет довести этот объем до 3-3,5 млн т в месяц, говорил вице-премьер Александр Новак.