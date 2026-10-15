Школы начнут получать новые учебники по русскому для начальных классов с 2028 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Поэтапная поставка в школы новых учебников по русскому языку и литературному чтению для первых-четвертых классов начнется с сентября 2028 года, сообщила журналистам советник президента Елена Ямпольская.

"Готовы сообщить вам, что совсем недавно мы договорились с Министерством просвещения России о том, что учебники по русскому языку и литературному чтению для начальной школы, для первых-четвертых классов, мы начнем поэтапно завозить в школы с 1 сентября 2028 года", - сказала она.

С 1 сентября 2027 года на парты школьников должны лечь учебники для 10-го класса по русскому языку, а по литературе - для пятого, шестого, десятого и одиннадцатых классов.

"На мой взгляд, уже сейчас надо приступать к подготовке пособий для дошкольников, в том числе по речевому развитию, которые станут прикладным материалом для воспитателей, педагогов дошкольного образования, и обеспечат нашим детям бесшумный, безболезненный, бесстрессовый переход из подготовительной группы детских садов в первый класс. Это очень важно", - отметила советник президента.