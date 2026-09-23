Путин внес три кандидатуры на пост главы Дагестана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на должность главы республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Это кандидатуры врио главы Дагестана Федора Щукина, заместителя председателя Народного собрания республики Камила Давдиева и руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Самира Абдулхаликова.

В соответствии с Конституцией Дагестана глава региона избирается депутатами Народного собрания.

Заседание парламента, на котором будет избран глава Дагестана, состоится 15 октября.