Автобусное предприятие атаковано дроном в Брянской области, есть пострадавший

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об одном пострадавшем в результате атаки дрона ВСУ на автобусное предприятие в Новозыбкове.

"(ВСУ) атаковали дроном-камикадзе территорию автобусного предприятия Новозыбкова. Ранение получил 43-летний водитель. Ему оказана вся необходимая помощь", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Мах в понедельник.

Глава региона добавил, что в результате инцидента повреждены четыре автобуса.