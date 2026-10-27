Пять авиарейсов ушли на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Омске

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпании направили пять самолетов, следовавших в Омск, на запасные аэродромы из-за сильного тумана, сообщает пресс-служба омского аэропорта во вторник.

"Из-за неблагоприятных метеоусловий (туман, видимость 300 метров) авиакомпании корректируют время прилета в Омск и обратного вылета", - говорится в сообщении.

Также на данный момент по решению авиакомпаний на запасные аэродромы ушли пять рейсов: из Москвы (DP6521) авиакомпания "Победа" - в Тюмень, из Санкт-Петербурга (КЛ307) "Северный ветер" - в Тюмень, из Москвы (FV6871) "Россия" - в Тюмень, из Москвы (SU1638) "Аэрофлот" - в Новосибирск, из Сочи (КЛ479) "Северный Ветер" - в Новосибирск.

Как отмечается, после нормализации метеоусловий самолеты вернутся в Омск.