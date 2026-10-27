В Иркутске начали разбирать киоски при остановках из-за запрета продавать там табак

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Иркутске владельцы нестационарных торговых точек начали демонтировать павильоны, встроенные в остановки общественного транспорта, после введения с сентября 2026 года запрета продажи в таких местах табачной продукции, сообщила мэрия города.

В комитете по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска пояснили, что для большинства владельцев этих точек торговля табаком и сопутствующими товарами составляла основу выручки.

"Утрата этого канала продаж делает бизнес на остановках нерентабельным. Для многих предпринимателей содержать павильон, в котором больше нельзя продавать основную категорию товаров, становится финансово невыгодным", - сообщили в комитете.

Сейчас разбирают павильоны на остановках "Завод Эталон" на улице Советской, "Карла Либкнехта" на Волжской и "Художественный музей" на Ленина. В ближайшее время владельцы планируют демонтировать еще семь таких сооружений..

В 2027 году администрация Иркутска планирует провести аукционы на право размещения новых нестационарных торговых объектов на этих остановках.

Федеральным законом № 551-ФЗ с 1 сентября 2026 года запрещена розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов на остановочных пунктах.