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В Думе предложили сделать временной норму об операциях с резервным фондом в цифровых рублях

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает перенести норму о праве правительства использовать средства резервного фонда с применением цифрового рубля из Бюджетного кодекса в законопроект об особенностях исполнения бюджетов в 2027 году, следует из заключения комитета.

Законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты" (№ 616-9) правительство внесло в Госдуму 30 сентября, он входит в бюджетный пакет. Правительство предлагает закрепить в БК возможность применения цифрового рубля при осуществлении операций со средствами резервного фонда правительства.

Комитет предлагает перенести эту норму в законопроект № 619-9, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы в 2027 году. "С учетом необходимости дополнительной оценки правоприменительной практики до выработки универсальных подходов к применению цифрового рубля в бюджетном процессе", - говорится в заключении.

Хроника 03 июня 2024 года – 27 октября 2026 года Бюджет РФ
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