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Комитет Думы предложил перенести сроки внесения региональных и местных бюджетов в 2026 году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил приостановить сроки внесения бюджетов регионов из-за отсутствия распределения трансфертов, следует из заключения комитета на правительственный законопроект об особенностях исполнения бюджетов в 2027 году.

Законопроект об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2027 году (№ 619-9) правительство внесло в парламент 30 сентября в бюджетном пакете законопроектов. Комитет рекомендовал принять его в первом чтении с учетом доработки ко второму чтению.

Действующая статья 185 БК обязывает высшие исполнительные органы регионов вносить в законодательные собрания проекты законов о региональном бюджете и бюджете территориального внебюджетного фонда не позднее 1 ноября текущего года, а местные администрации проекты решений о местном бюджете не позднее 15 ноября.

Предложение о приостановке в 2026 году действия норм статьи 185 БК связано с тем, что внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы (№ 615-9) не содержит распределения межбюджетных трансфертов между регионами, говорится в заключении. Комитет также ссылается на позицию вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, озвученную на заседании комитета 12 октября.

Хроника 03 июня 2024 года – 27 октября 2026 года Бюджет РФ
правительство Госдума Антон Силуанов
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