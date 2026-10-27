Премьер-министром Башкирии назначен Александр Шельдяев

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Курултая Башкирии согласовали кандидатуру бывшего заместителя премьер-министра - министра промышленности, энергетики и инноваций республики Александра Шельдяева на должность премьер-министра региона, сообщает корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Правительство - это главный инструмент позитивных изменений, мозговой и организационный центр реализации задач по дальнейшему развитию республики. И оно должно работать слаженно, эффективно, обеспечивать нужный результат. И организовывать работу правительства на достойном уровне должен человек, который уже встроен в эту систему, прошел все ступени роста, имеет управленческий опыт и компетенции; человек, который амбициозен, при этом имеет высочайший уровень ответственности, который стремится и разделяет наши убеждения сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей. Именно такими качествами, на мой взгляд, обладает Александр Николаевич Шельдяев", - сказал глава Башкирии Радий Хабиров, представляя кандидатуру нового премьера, которую он внес 26 октября.

Комментируя задачи, стоящие перед региональным правительством, Хабиров отметил, в первую очередь, "решение задач специальной военной операции, поддержка участников СВО и их семей". В частности, организация и финансирование регулярных гумконвоев, адаптация бойцов к мирной жизни, укрепление обороноспособности страны.

"В непростых условиях проведения СВО мы обязаны выполнять все взятые на себя социальные обязательства. А для этого необходимо укреплять экономическую базу как основу сильной социальной политики", - отметил он.

Так, по его словам, валовый региональный продукт к 2030 году должен достичь уровня 4 трлн рублей, инвестиции - 1,25 трлн рублей, ввод жилья - до 4 млн кв. м (при нынешних 3,3 млн кв.м).

"Нам необходим прорыв по всем направлениям. Необходимо переориентировать экономику, создавать новые точки роста, повышать производительность. Нужно максимально скооперировать потенциал предприятий и научных коллективов для реализации совместных научно-производственных проектов как в реальном секторе экономики, так и в социальной сфере", - подчеркнул Хабиров.

Кроме того, добавил он, к 2030 году республика должна перейти к новой модели здравоохранения - "сохранять и укреплять здоровье людей за счет профилактики, раннего предупреждения, новых медицинских, в том числе цифровых технологий".

За кандидатуру Шельдяева депутаты проголосовали единогласно в режиме открытого голосования.

Шельдяев временно исполнял обязанности главы правительства Башкирии с 23 сентября 2026 года, после того, как премьер-министр республики Андрей Назаров был избран депутатом регионального парламента, став его спикером.

По данным Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии, 45-летний Шельдяев с 2005 года перешел на госслужбу в аппарат правительства республики, где прошел путь от ведущего специалиста до директора департамента экономического развития. В 2019 году был назначен министром промышленности и энергетики, а в 2024 году занял пост вице-премьера.

На сентябрьских выборах Назаров одержал победу на дополнительных выборах депутата Курултая по Кизильскому одномандатному избирательному округу №28. 23 сентября он единогласно был избран спикером парламента республики.