Минздрав предложил расширить программу бесплатного обеспечения лекарствами после сосудистых катастроф

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагает расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения пациентов после сосудистых катастроф; это, в том числе, позволит снизить риск повторных острых сердечно-сосудистых событий, сообщили в министерстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства во вторник.

Так, пациенты, перенесшие сердечно-сосудистые события - инфаркт, инсульт, стентирование, операции на сердце, если у них есть сопутствующая тяжелая дислипидемия, - при наличии хотя бы одного из следующих показателей: уровень общего холестерина сыворотки крови более 8,0 ммоль/л или уровень холестерина липопротеинов низкой плотности более 5,0 ммоль/л или уровень триглицеридов более 10 ммоль/л - будут дополнительно получать соответствующие препараты для ее лечения.

В Минздраве отметили, что расширение перечня препаратов позволит повысить эффективность терапии у пациентов высокого риска, обеспечить достижение целевых уровней липопротеидов низкой плотности и снизить риск повторных острых сердечно-сосудистых событий.

В министерстве напомнили, что с 2020 года действует программа бесплатного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события. Они получают лекарства бесплатно на протяжении двух лет. В настоящее время программа охватывает пациентов, перенесших пять сосудистых катастроф и операций.

С начала старта препараты получили более 3,4 млн человек, находящихся под диспансерным наблюдением. Благодаря программе по сравнению с 2019 годом количество повторных инфарктов миокарда снизилось почти на 40%, отметили в Минздраве.