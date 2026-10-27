Россия содействует Африке на всех направлениях

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия оказывает содействие африканским странам, опираясь на принцип суверенного равенства, взаимного уважения и обоюдной выгоды, заявила на медиафоруме Россия - Африка в рамках программы третьего саммита "Россия - Африка" представитель МИД Мария Захарова.

"Мы продолжаем эту деятельность по оказанию помощи, содействию во всех направлениях, опираясь на очень важный принцип. В основе наших взаимоотношений и этого содействия или помощи - принцип суверенного равенства, взаимного уважения и обоюдной выгоды", - сказала она.

По ее словам, Россия активно развивает "совместно с дипломатическими отношениями и торгово-экономическое сотрудничество".

"По итогам 2025 года товарооборот России со странами Африки превысил 27 млрд долларов. Нашими крупнейшими торговыми партнерами традиционно являются Египет, Алжир. Активно развиваются экономические связи с Марокко, ЮАР, Тунисом, Нигерией, другими государствами", - отметила дипломат.

Она указала, что одним из "важнейших направлений для России и для Африканского континента остается, является и будет обеспечение продовольственной безопасности". "Только за прошлый, 2025 год, Россия поставила в африканские страны свыше 18 млн тонн зерна, а за первые девять месяцев текущего 2026 года поставила еще 13 млн тонн", - напомнила она.

"Растут и поставки, кстати говоря, минеральных удобрений. В прошлом году они составляли 1,5 млн тонн, а в текущем году - превысили 2,2 млн тонн", - продолжила Захарова.

Говоря о продовольственной безопасности, Захарова подчеркнула, что эта тема становится все более актуальной не только для африканского континента, но и для всего мира.

"Вот этот самый авантюризм, конъюнктура дня, безответственное поведение мировых игроков привели к тому, что для многих благополучных, как они раньше себя называли, регионов мира, которые всегда сытно ели, вдруг вопрос продовольственной безопасности оказался актуальным", - сказала Захарова.

Она подчеркнула: "Мы исходим из того, что у африканского континента невероятный, колоссальный сельскохозяйственный потенциал и ресурсы. Африка, развиваясь и наращивая усилия наши на этом направлении, может обеспечить себя соответствующей продукцией. И не только себя".

"Мы активно содействуем передаче в этой связи и технологий, и нашего опыта в агрономии, производстве, опять же тех самых удобрений. Мы же не только их передаем или продаем, мы готовы активно развивать наше взаимодействие в их производстве", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что страны развивают совместные проекты в энергетике, инфраструктуре, промышленности, сельском хозяйстве и подготовке кадров. В настоящее время, сообщила представитель МИД, между Россией и африканскими государствами действуют 22 двусторонних межправительственных комиссии.

"Наверное, в первую очередь, важнее всего наше взаимодействие в сфере международной безопасности, противодействии терроризму, транснациональной преступности, наркотрафику, торговле людьми", - заключила Захарова.