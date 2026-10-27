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Кремль отметил, что Путин и Трамп не обсуждали кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о выдвижении кандидатуры экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН в ходе недавнего телефонного разговора президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, не поднимался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос не поднимался в ходе разговора, но если такая кандидатура возникнет, она также будет рассматриваться", - сказал Песков журналистам.

Ранее в американских СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что администрация Трампа выступает за выдвижение Орбана на пост генсекретаря ООН, считая, что эту кандидатуру могут поддержать Москва и Пекин.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Виктор Орбан ООН
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