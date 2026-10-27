Лавров и глава МИД Алжира проведут встречу на полях саммита Россия-Африка

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Алжира Ахмед Аттаф проведут встречу в рамках саммита Россия-Африка в Москве, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

"У нас состоится двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств сейчас, в эти дни, на полях форума, где будут обсуждаться как, в общем-то, всегда обсуждается, практическое взаимодействие на всех направлениях", - сказала она на медиафоруме Россия - Африка в рамках программы третьего саммита "Россия - Африка".