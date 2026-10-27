В МИД РФ призвали Токио отказаться от недружественного курса в отношении России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Властям Японии необходимо отказаться от недружественного курса в отношении России для восстановления полноценного межгосударственного диалога, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи во вторник с послом Японии в России Акирой Муто.

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи обсужден ряд двусторонних вопросов в российско-японских отношениях.

"С российской стороны были изложены оценки по ряду вопросов российско-японских отношений. Было подчёркнуто, что для восстановления полноценного межгосударственного диалога нынешним властям Японии необходимо отказаться от недружественного курса в отношении России", - говорится в сообщении МИД.

Во вторник министерство иностранных дел Японии выпустило доклад, в котором говорится, что правительство планирует постепенно снижать зависимость от российских источников энергии, включая уголь и нефть. Однако проекты по разработке нефтегазовых месторождений на "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в России являются важными для энергетической безопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и правительство намерено сохранить свои интересы в этих проектах.