Глава МИД РФ назвал дизельную сделку с США чисто деловой договоренностью

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Договоренности РФ и США по поставкам дизельного топлива не были обусловлены какими бы то ни было политическими шагами сторон в других вопросах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет тех договоренностей, о которых было объявлено по итогам телефонного разговора президента Путина и президента Трампа о поставках дизельного топлива, дефицит которого Соединенные Штаты считают неадекватным нынешним требованиям мирового рынка, - это чисто деловая договоренность", - сказал Лавров в ходе встречи с главными редакторами африканских СМИ.

Он отметил, что никаких условий не было: "Вот мы у вас купим дизельное топливо, а вы что-нибудь сделаете на политическом фронте, на фронте проблем безопасности в Ормузском ли проливе или где бы то ни было еще".

"Никаких увязок не было вообще. Это чисто прагматичный подход разумных лидеров, которые беспокоятся об экономике как своих стран, так и о мировой экономике, учитывая, прежде всего, интересы граждан, а не задачи решения каких-то геополитических проблем", - заключил министр.