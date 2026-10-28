"Аэрофлот" с 2027 года планирует перейти на ERP-систему на базе "1С"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2027 году планирует начать эксплуатацию ERP-системы разработки российской "1С", сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Планируем переход на "1С". Мы работаем уже несколько лет над этим проектом, и могу сказать, что в январе 2027 года с переходом в новый финансовый период мы начнем уже масштабное замещение текущей ERP-системы", - сказал Александровский, уточнив, что речь идет о полноценной промышленной эксплуатации.

"Действительно, очень сложный и масштабный проект, я думаю, что один из самых сложных, которые реализовывала "1С". Мы подошли уже к финальной стадии, будем готовы доложить в следующем году о результатах внедрения", - добавил он.

В октябре "Аэрофлот" уже начал использовать производственную платформу по планированию маршрутной сети, суточных планов, работе с транзитными пассажирами, также отметил Александровский. "Все метрики, которые мы для себя задавали, показывают существенное улучшение относительно тех иностранных продуктов, на которых мы до этого работали", - заверил он.