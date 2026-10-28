Поиск

"Аэрофлот" с 2027 года планирует перейти на ERP-систему на базе "1С"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в 2027 году планирует начать эксплуатацию ERP-системы разработки российской "1С", сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Планируем переход на "1С". Мы работаем уже несколько лет над этим проектом, и могу сказать, что в январе 2027 года с переходом в новый финансовый период мы начнем уже масштабное замещение текущей ERP-системы", - сказал Александровский, уточнив, что речь идет о полноценной промышленной эксплуатации.

"Действительно, очень сложный и масштабный проект, я думаю, что один из самых сложных, которые реализовывала "1С". Мы подошли уже к финальной стадии, будем готовы доложить в следующем году о результатах внедрения", - добавил он.

В октябре "Аэрофлот" уже начал использовать производственную платформу по планированию маршрутной сети, суточных планов, работе с транзитными пассажирами, также отметил Александровский. "Все метрики, которые мы для себя задавали, показывают существенное улучшение относительно тех иностранных продуктов, на которых мы до этого работали", - заверил он.

Аэрофлот Сергей Александровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гуцан заявил, что изъятие активов лишает коррупцию экономической привлекательности

Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

 Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках за последние 30 часов

В собственность РФ переданы 123 объекта недвижимости "Свидетелей Иеговы"

 В собственность РФ переданы 123 объекта недвижимости "Свидетелей Иеговы"

Жилые дома и инфраструктура промзоны повреждены обломками БПЛА в Новомосковске

Гособвинение запросило до 13,5 лет колонии фигурантам дела о хищении имущества "Восточной верфи"

Два работника артели погибли, еще один пострадал при взрыве газового баллона в Якутии

Путин начнет работу на саммите "Россия-Африка"

 Путин начнет работу на саммите "Россия-Африка"

Путин встречается в Москве с эмиром Катара

 Путин встречается в Москве с эмиром Катара

Что произошло за день: вторник, 27 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов