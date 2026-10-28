Путин начнет работу на саммите "Россия-Африка"

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду начнет работу на мероприятиях третьего саммита "Россия-Африка" в Москве: в частности, выступит на пленарном заседании третьего экономического и гуманитарного форума Россия - Африка и проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Экономический и гуманитарный форум объединяет руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей государственных структур, средств массовой информации, гражданского общества и ведущих экспертов и ученых. В этом году на него приглашены около 4 тысяч российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика.

Программа форума состоит из четырех смысловых блоков: Суверенитет - основа устойчивого развития, Экономика суверенного миропорядка, Социо-гуманитарное сотрудничество и человеческий капитал, Технология и инновации для повышения качества жизни.

На пленарном заседании мероприятия вместе с Путиным выступит председательствующий в Африканском союзе президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, а его модератором станет директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в своем выступлении Путин даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования. Особое внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

Также в среду предусмотрено проведение медиафорума Россия - Африка, в котором примут участие представители ведущих российских и африканских СМИ, а на площадке МГИМО состоится молодежный форум Россия - Африка и форум молодых дипломатов.

По завершении пленарного заседания Путин, Ндайишимийе, а также лидеры других африканских стран посетят в Гостином дворе выставку передовых российских решений в ключевых сферах экономики. Там гостям будут продемонстрированы перспективные отечественные наработки в области энергетики, природных ресурсов, продовольствия, фармацевтики, цифровой и финансовой инфраструктуры, в сфере подготовки кадров, анализа информационных данных, а также предоставлена информация по уже реализуемым Россией перспективным проектам в странах Африки и предложены совместные инициативы, направленные на дальнейшее развитие стран континента.

Затем Путин проведет в Большом Кремлевском дворце традиционную рабочую встречу с руководителями ведущих региональных организаций. По словам Ушакова, на саммит приглашены главы Африканского союза, Африканской континентальной зоны свободной торговли, Восточноафриканского сообщества, Межправительственной организации по развитию, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Экономического сообщества западноафриканских стран, Союза Арабского Магриба, Африканского экспортно-импортного банка.

После этого у Путина запланированы переговоры с египетским президентом. Это будет первая из целой серии двусторонних встреч "на полях" саммита Россия-Африка. Она продлится до пятницы, и российский президент успеет пообщаться со всеми главами африканских государств, которые приедут на саммит.

По словам Ушакова, подобные двусторонние встречи являются самым существенным моментом саммита, так как позволяют подробно обсудить развитие двусторонних отношений России с каждой из представленных в Москве на высшем уровне стран.

Затем состоится торжественный прием от имени президента РФ в честь участников саммита Россия - Африка, а следом за ним предполагаются еще две двусторонние встречи: с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.