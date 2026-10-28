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Число пострадавших при атаке БПЛА по Льгову выросло до трех человек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Льгове в результате удара БПЛА по магазину и стоянке пострадали три человека, а не двое, как сообщалось ранее.

"До трех выросло число пострадавших при ударе по Льгову. Ранены 68-летняя, 51-летняя женщины и 67-летний мужчина. У двух осколочные ранения, у одной женщины - акубаротравма. Всем оказана первая помощь", - сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Раненый мужчина будет переведен в Курскую областную больницу.

Льгов Александр Хинштейн Курская область
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