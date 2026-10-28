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Генпрокурор Гуцан призвал исключить возможность наследования коррупционного имущества

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан заявил, что необходимо изымать нелегальные активы не только у коррупционеров, но и у их родственников и аффилированных лиц, исключить возможность наследования коррупционного имущества.

"Надо прилагать усилия к изъятию активов не только у самих коррупционеров, но и у родственников, и у аффилированных лиц. А самое главное - исключить возможность наследования, если было доказано, что эти средства были приобретены коррупционным путем", - сказал Гуцан на встрече с председателем Национальной комиссии по вопросам честности, предотвращения и борьбы с коррупцией Марокко Мохамедом Беналилу.

Гуцан предложил ему завершить согласование документа, на основании которого эксперты двух стран смогут обмениваться национальным опытом в сфере профилактики, пресечения и расследования коррупционных преступлений и правонарушений, а также в сфере применения современных цифровых технологий.

Марокко Александр Гуцан Мохамед Беналилу Генпрокуратура
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