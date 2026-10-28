РФ с 1 июля отгрузила в Нигерию более 360 тыс. т зерна

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU -РРФ является одним из ключевых поставщиков пшеницы на рынок Нигерии. С начала текущего сезона (с 1 июля 2026 года) на нигерийский рынок отгружено более 360 тыс. тонн зерна, сообщает Зерновая ассоциация России по итогам переговоров исполнительного директора объединения Ксении Боломатовой с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Нигерии Алию Саби Абдуллахи.

Ключевой темой стало обеспечение бесперебойных поставок российского зерна на нигерийский рынок.

"В условиях переориентации экспортных потоков отгрузки в направлении нигерийских портов активно осуществляются из терминалов на Балтийском море", - говорится в сообщении.

Нигерия с населением более 242 млн человек является крупным и быстро растущим рынком в Западной Африке. В текущем сезоне импорт зерна прогнозируется в объеме 9 млн тонн, в том числе пшеницы - 5,6 млн тонн.