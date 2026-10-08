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Экспорт зерна через порты Балтики в октябре может достичь объема за весь прошлый сезон

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Экспорт российского зерна через порты Балтики в октябре может составить 1,5 млн тонн, что соответствует отгрузкам за весь прошлый сезон (июль 2025-июнь 2026 года), сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на выставке "Золотая осень-2026".

"Соответственно, немножко статистики по Балтике, которая для нас сейчас ключевым является направлением. За весь прошлый сезон мы перевалили 1,5 млн тонн зерна. На октябрь коллеги нам согласовали, ожидая объем заявок, уже более 1,5 млн тонн, - сказал он. - Соответственно, на октябрь мы планируем тот объем, который перевезли, повторюсь, за весь прошлый сезон".

По его словам, с августа, после того как возникли проблемы с перевалкой зерна из Азово-Черноморского бассейна, экспортеры были вынуждены "оперативно пересесть, как говорят, на колеса железнодорожного транспорта". Этот процесс, как выразился замминистра, прошел "не просто быстро, а очень быстро".

По оценкам экспертов зернового рынка, в сентябре через российские порты Балтики было отгружено 1,1 млн тонн пшеницы.

Боровой напомнил, что правительство выделило 9,7 млрд рублей на субсидирование перевозки зерна до портов. "Но мы поняли, что на текущий момент в наших льготных перевозках охватили не все (регионы, из которых вывозится зерно - ИФ), попросили правительство поддержать нас в решении расширить географию перевозок В том числе, допустим, если мы раньше думали, что Краснодар сам вывезет через АЧБ (Азово-Черноморский бассейн - ИФ), то, соответственно, после середины августа поняли, что Краснодар уже не поедет. Предложили как раз в льготной перевозке добавить Краснодар на северо-запад, на Астрахань, на Дагестан", - сказал замминистра, отметив, что регионы вывоза также могут быть расширены за счет Ростовской области.

По его словам, с таким предложением Минсельхоз на минувшей неделе обратился в правительство. Вице-премьер Дмитрий Патрушев его поддержал, сказал замминистра.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз правительство Максим Боровой
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