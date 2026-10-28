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В странах ЕС недовольны звонком Стубба и Стёре Путину

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти ряда стран ЕС раскритиковали телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Раскалывать единый европейский голос, позволяя каждой стране начать свои собственные переговоры с Москвой, было бы плохим подходом", - пишет издание со ссылкой на слова официального лица из одной из европейских столиц.

В миреПремьер Норвегии сказал, что всех союзников заранее оповестили о предстоящем разговоре с ПутинымЧитать подробнее

Недовольство разговором выразили, в частности, в Риме: источник в правительстве страны заявил, что звонок показал неспособность ЕС выбрать единого переговорщика. В Италии заявили о необходимости как можно скорее подобрать такого человека.

Вместе с тем во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "крайне скептически" относится к разговору Стубба и Стёре с Путиным, а глава правительства Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что "нельзя задабривать" Россию.

Во вторник Стубб и Стёре провели с Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование.

ЕС Владимир Путин Йонас Гар Стере Александр Стубб Италия Швеция Дания
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