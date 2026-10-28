Кириенко обсудил на ЗАЭС ее безопасность и надежное электроснабжение станции

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обсудил на Запорожской АЭС вопросы обеспечения безопасности и надежного электроснабжения станции, а также поставки дизельного топлива, сообщили представители АЭС в среду.

"В ходе очередного рабочего визита директор ЗАЭС Юрий Черничук доложил ему (Кириенко - ИФ) о текущей ситуации на станции и мерах по обеспечению её безопасности. Обсудили вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также возможность организации доставки топлива для резервных дизель-генераторов при содействии МАГАТЭ", - говорится в сообщении в канале станции в Max.

Кроме того, отдельно обсудили условия жизни сотрудников Запорожской АЭС и членов их семей, подготовку города-спутника станции Энергодара к осенне-зимнему периоду и работу коммунальной инфраструктуры, а также организацию образования в городе и подготовку кадров для станции.

"Юрий Черничук показал Сергею Кириенко, как живет город в условиях постоянных атак. Вместе они посетили пострадавшие городские объекты, в том числе храм, повреждённый ударом беспилотника. В одном из магазинов обсудили с продавцами наличие товаров, поставки и цены", - добавили на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов с апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").