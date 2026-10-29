Уголовное дело возбуждено в Забайкалье после отравлений на Култуминском ГОКе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Забайкальском крае по итогам прокурорской проверки Култуминского горно-обогатительного комбината (ГОК), где зарегистрировали более полусотни случаев пищевого отравления сотрудников, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что в организации допускались нарушения санитарно-эпидемиологических требований, включая несоответствие качеству и безопасности питьевой и горячей воды. Не проводилась ежедневная влажная уборка с применением моющих и чистящих средств, а также камерная дезинфекция инвентаря", - говорится в сообщении.

Кроме того, проверяющие выявили нарушения требований охраны труда в части санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, доставки заболевших на рабочем месте в медицинскую организацию для оказания им неотложной медицинской помощи.

Руководителю ООО "Култуминское" внесено представление. Прокуратура инициировала процедуру возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда).

По материалам проверки также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Как сообщалось, первые случаи пищевого отравления на Култуминском ГОКе были выявлены 23 октября. С нарастающим итогом по данным на 27 октября было 57 заболевших среди вахтовиков и работников пищеблока. Возбудителем инфекции стала бактерия shigella sonnei (возбудитель дизентерии).