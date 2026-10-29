В Кремле не ожидали негативной реакции на разговор Путина, Стубба и Стёре

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не ожидали негативной реакции Европы на разговор президента России Владимира Путина с коллегой из Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре, так как полагали, что он согласован, хотя бы, с ведущими европейскими столицами, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"С нашей стороны мы таких вещей не ожидали, конечно, потому что мы считали, что этот разговор был согласован, по крайней мере, с ведущей европейской тройкой", - сказал он в комментарии телеканалу "Звезда".

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что власти ряда стран ЕС раскритиковали телефонный разговор Стубба и Стёре с Путиным.

Во вторник, 27 октября, Стубб и Стёре провели с Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование.



