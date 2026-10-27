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Песков назвал разговор Путина со Стуббом и Стёре контактами с главами важных приграничных стран

В Кремле не рассматривают этот разговор как контакт с представителями всей Европы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают контакты с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом весьма конструктивными и прагматичными, но не рассматривают их как контакты с представителями всей Европы, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Это весьма конструктивные и прагматичные контакты с главами двух важных приграничных нам стран", - сказал Песков "Интерфаксу".

Так он ответил на вопрос, можно ли расценивать состоявшийся разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии и премьером Норвегии и договоренность поддерживать личные контакты как знак того, что Москва их рассматривает в качестве переговорщиков от всей Европы по вопросу украинского урегулирования.

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор со Стуббом и Стёре. "Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло", - говорилось в сообщении.

Согласно информации Кремля, "собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".

"Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов РФ. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий", - отмечалось в сообщении.

Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Стубб Йонас Гар Стере Финляндия Норвегия
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