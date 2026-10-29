Поиск

Американские журналисты будут освещать гуманитарную миссию в Алешках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что журналисты из США по предложению американской стороны направились в Херсонскую область для освещения гуманитарной миссии в Алешках.

В РоссииВ Кремле надеются, что в четверг-пятницу жители Алешек смогут получить гумпомощьЧитать подробнее

"С нами вместе летят журналисты, прежде всего из США, которых предложила американская сторона, и журналисты из разных стран", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Звезда" в четверг.

Она добавила, что на данный момент режим тишины в городе соблюдается обеими сторонами, инцидентов не было, идет разминирование дорог военными.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 октября 2026 года Военная операция на Украине
Яна Лантратова Херсонская область Алешки США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компаний составляет 80 млрд руб.

 В "ДОМ.РФ" сообщили, что долг "Самолёта" перед компаний составляет 80 млрд руб.

Прибыль российских страховщиков за 9 месяцев снизилась вдвое

Песков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине не предусматривают участия ЕС

Песков назвал странным проведение массовой атаки на Москву во время саммита РФ-Африка

 Песков назвал странным проведение массовой атаки на Москву во время саммита РФ-Африка

Путин пообещал всегда брать трубку, если Стубб и Стере захотят ему позвонить

В Кремле надеются, что в четверг-пятницу жители Алешек смогут получить гумпомощь

Делегации России и Украины встретились в аэропорту Гомеля

Более 150 тыс абонентов в ЛНР остаются без электричества из-за удара ВСУ

 Более 150 тыс абонентов в ЛНР остаются без электричества из-за удара ВСУ

Омбудсмен РФ заявила об отсутствии нарушений режима тишины в Алешках

Российские подразделения проводят разминирование в районе города Алешки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3995 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12640 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов