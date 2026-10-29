Американские журналисты будут освещать гуманитарную миссию в Алешках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что журналисты из США по предложению американской стороны направились в Херсонскую область для освещения гуманитарной миссии в Алешках.

"С нами вместе летят журналисты, прежде всего из США, которых предложила американская сторона, и журналисты из разных стран", - сказала Лантратова в эфире телеканала "Звезда" в четверг.

Она добавила, что на данный момент режим тишины в городе соблюдается обеими сторонами, инцидентов не было, идет разминирование дорог военными.