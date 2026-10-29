Омбудсмены РФ и Украины отправились в Алешки для проведения гуманитарной миссии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направилась в Алешки для проведения заявленной гуманитарной миссии.

"Выехали в Алешки для проведения гуманитарной миссии. Наша главная задача - доставить гуманитарную помощь людям, которые остаются в городе. Также обеспечим возможность безопасного выезда тем, кто хочет покинуть Алешки", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max в четверг.

Она уточнила, что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец уже прибыл в Белоруссию и оттуда также направится в Алешки.

Она поблагодарила военных, Минобороны и все профильные спецслужбы, которые обеспечивают проведение миссии.