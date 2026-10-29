Глава Минздрава отметил рост числа иностранных студентов-медиков в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России растет количество иностранных студентов, которые обучаются медицине; за период 2017-2025 годов их число увеличилось на 79%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на сессии форума "Россия-Африка".

"За последние пять лет объем студентов, которые обучаются в нашей стране, прирастает. Также ширится круг стран, которые приезжают для получения медицинского образования", - сказал он.

В его презентации сказано, что 15 тысяч иностранцев приняты на учебу в 2025-2026 учебном году.

Ранее Мурашко сообщил, что в России медицине обучаются студенты из 48 стран Африки, в настоящее время медицинское образование в стране получают 10 тысяч специалистов.