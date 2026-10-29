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Путин заявил о необходимости обеспечения свободы судоходства во всех регионах мира

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Выполнение норм международного морского права, обеспечивающих свободу судоходства, должны касаться всех регионов мира, но за событиями в Персидском заливе нельзя забывать и о проблемах Палестины, заявил президент РФ Владимир Путин.

На пленарном заседании саммита "Россия - Африка" президент после выступления одного из участников отметил, что с идеями по развитию морской деятельности необходимо ознакомиться поближе.

"Хочу сказать, что здесь, наверное, самое главное - обеспечить выполнение основополагающих норм международного права и обеспечить свободу судоходства. Вот это должно касаться всех регионов мира", - сказал Путин.

При этом он добавил: "Ну, и конечно, за событиями в Персидском заливе нельзя забывать о проблемах Палестины, которая продолжает страдать".

Россия, напомнил он, поддерживает и считает, что окончательное решение палестинского вопроса может быть достигнуто только при реализации известного принципа создания двух государств, в том числе полноценного палестинского государства.

Владимир Путин Персидский залив
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