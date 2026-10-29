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Путин назвал несправедливым отсутствие стран Африки среди постоянных членов СБ ООН

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Отсутствие представителей Африки среди постоянных членов Совета Безопасности ООН несправедливо, заявил на пленарном заседании форума "Россия - Африка" президент России Владимир Путин.

По его словам, роль и значение Африки растут, а ее представительство в универсальных международных организациях должно быть обеспечено.

"Здесь нужно только действовать аккуратно на основе, как мы говорим, широкого консенсуса с тем, чтобы не разрушить хотя бы то, что мы имеем", - отметил президент.

Он подчеркнул, что другого такого универсального инструмента, как ООН и ее Совет Безопасности, у международного сообщества пока нет. По словам Путина, МИД России работает над вопросом представительства Африки в Совбезе.

ООН Владимир Путин Африка СБ ООН Совбез
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