Путин назвал несправедливым отсутствие стран Африки среди постоянных членов СБ ООН

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Отсутствие представителей Африки среди постоянных членов Совета Безопасности ООН несправедливо, заявил на пленарном заседании форума "Россия - Африка" президент России Владимир Путин.

По его словам, роль и значение Африки растут, а ее представительство в универсальных международных организациях должно быть обеспечено.

"Здесь нужно только действовать аккуратно на основе, как мы говорим, широкого консенсуса с тем, чтобы не разрушить хотя бы то, что мы имеем", - отметил президент.

Он подчеркнул, что другого такого универсального инструмента, как ООН и ее Совет Безопасности, у международного сообщества пока нет. По словам Путина, МИД России работает над вопросом представительства Африки в Совбезе.