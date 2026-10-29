Кремль не беспокоит присутствие в Алешках американских журналистов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Кремлю неважно, что гуманитарную операцию в Алешках в Херсонской области будут освещать американские журналисты, главное, что там будут представители российских СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас совершенно неважно, что там будут журналисты (американского телеканала - ИФ) Newsmax... Для меня важно, чтобы там были российские журналисты", - сказал он информационной службе "Вести".

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что предложенные Вашингтоном журналисты из США вылетели из Москвы в Алешки для освещения гуманитарной паузы.