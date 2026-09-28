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Минсельхоз хочет продлить запрет на вылов воблы в Волге и Каспии до 2028 года

Вылов щуки предлагается запретить примерно на месяц ближайшей зимой

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает продлить запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, а также в границах водных объектов Астраханской области и Калмыкии до 31 декабря 2027 года.

Проект такого приказа министерства размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

"Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области", - говорится в тексте.

Как ранее сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за 35 лет вылов этой рыбы на Каспии сократился в 60 раз. Для решения проблемы регион выходил с инициативой к Росрыболовству и Минсельхозу об ограничении любительского и промышленного вылова воблы на 2024 год. Предложение было поддержано. После Минсельхоз полностью запретил вылов воблы в 2025 году и 2026 году.

Также предлагается запретить с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года любительское рыболовство щуки в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Республики Калмыкия и водных объектах в границах Астраханской области.

Ранее в этот же период действовало такое же ограничение на вылов щуки.

Кроме того, до конца 2027 года предлагается продлить запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области, а также запретить применение определенных орудий лова.

Калмыкия Минсельхоз Волга Каспий Астраханская область
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