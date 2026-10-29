Кремль отметил солидное представительство на саммите Россия-Африка

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Среди западных стран было много противников проведения саммита "Россия-Африка", они пытались уговорить некоторых лидеров не приезжать в Россию, однако представительство участников саммита оказалось очень солидным, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я могу сказать, что было много противников среди западных стран этого саммита, пытались некоторых лидеров уговорить не ехать", - сказал Ушаков в интервью RT на просьбу прокомментировать сообщения о провокациях со стороны западных стран в отношении проведения саммита.

При этом, он отметил "очень солидное представительство" участников саммита "Россия-Африка", "и всё идёт очень хорошо".

"И главное, что очень субстантивная, полезная дискуссия, и все заинтересованы в дальнейшем развитии российско-африканского взаимодействия по всем направлениям", - добавил Ушаков.



