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Силуанов перечислил преимущества для России от "дизельной сделки" с США

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Более стабильная и предсказуемая ситуация на мировом энергорынке в результате реализации российско-американской "дизельной сделки" на руку России, заявил ИС "Вести" вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Это дополнительная валютная выручка - раз, дополнительная ресурсная база у предприятий, которые производят нефтепродукты - два. Ну и третье - важно, что действительно наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок, цены на нефтепродукты уже, мы видим, после объявления об этой сделке снижаются", - сказал он.

"Поэтому в целом мы видим (в результате достигнутых договоренностей - ИФ) более стабильную ситуацию в энергетическом секторе в мире, это тоже важно и для нас, для РФ, с точки зрения и прогнозируемости, и влияния мировых цен на внутренние цены", - отметил он.

США Антон Силуанов
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