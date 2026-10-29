В Сочи суд взыскал 15 млн рублей с владельца двух хаски, покусавших лицо ребенку

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Адлерский суд Сочи обязал владельца двух собак выплатить 15 млн рублей компенсации морального вреда в пользу девятилетнего ребенка, которого эти хаски покалечили в феврале 2025 года, сообщила прокуратура Кубани .

Суд установил, что хозяин не кормил собак вовремя. 26 февраля 2025 года собаки напали на проходившего рядом десятилетнего ребенка и нанесли ему тяжелые травмы, обезобразив лицо. Решение Адлерского райсуда соответствует заключению прокурора, отметило надзорное ведомство.

В феврале 2025 года в сочинском СТ "Авиатор" две хаски сорвались с привязи, выбежали с участка и напали на мальчика, искусав его лицо. Ребенка сначала положили в местную больницу, затем - в московскую клинику, где он перенес ряд пластических операций.

Мировой судья признал хозяина собак виновным по ч.1 ст.118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.