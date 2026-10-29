Туроператоры отметили рост спроса у россиян на матчи европейских футбольных грандов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы стали чаще бронировать поездки на матчи ведущих европейских футбольных клубов, при этом большинство болельщиков совмещают посещение игр с экскурсионной программой, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Туроператоры отмечают рост числа запросов и бронирований на матчи грандов мирового футбола. Чтобы увидеть игру знаменитых европейских команд, болельщикам необязательно отправляться в Испанию или Великобританию. В текущем сезоне матчи с их участием пройдут в Азербайджане и Турции, куда гражданам России не требуется виза. Именно эти безвизовые направления пользуются наибольшим спросом. На европейские стадионы туристы также летают, однако их доля значительно ниже из-за визовых сложностей", - говорится в сообщении.

В структуре продаж лидирует Суперкубок Испании, проведение которого запланировано в Стамбуле в феврале 2027 года. Далее следуют матчи "Фенербахче" - "Ливерпуль" (4 ноября) и "Сабах" - "Барселона" (25 ноября). Кроме того, устойчивым спросом пользуются туры на матчи Лиги чемпионов 2027 года.

По данным участников рынка, часть путешественников формирует поездку целенаправленно под график конкретного матча, тогда как другие дополняют визитом на стадион уже запланированный отпуск.

"Базовый футбольный пакет обходится в среднем в 16-23 тыс. рублей на человека без учета авиаперелета. В стоимость включены две ночи в гостинице с завтраками, входной билет на игру и групповой трансфер. Наиболее бюджетными направлениями для спортивных поездок остаются страны СНГ, следом идут Турция, ОАЭ и страны Европы", - пояснили в АТОР.