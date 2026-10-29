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РФ разрабатывает новые тесты и вакцины для Африки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия разрабатывает новые вакцины и тесты для борьбы с инфекциями в Африке, они востребованы в этих странах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы, со своей стороны, очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас", - сказала Попова в интервью "Известиям" в четверг.

По ее словам, сотрудничество России с африканскими странами развивается с 2014 года, когда РФ оказала помощь в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола.

Ранее Попова сообщила, что продление программы содействия Африке в борьбе с инфекционными заболеваниями на 2027-2029 гг. – "крайне важный вклад в приумножение благополучия ее населения"; дополнительно 10 стран Африки будут вовлечены в совместную работу.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что программа содействия странам Африки в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и борьбы с инфекционными заболеваниями, реализуемая по линии Роспотребнадзора, будет продлена до 2029 года.

Роспотребнадзор Африка
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