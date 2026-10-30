Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой

Президент РФ добавил, что победитилей в этой войне не будет

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россия готова воевать с Европой, но не хочет этой войны, а победителей в этой войне вообще не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне (с Россией-ИФ) к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка, комментируя свой недавний разговор с руководителями Норвегии и Финляндии.

Президент предупредил сторонников войны с Россией: "Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году".

"А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", - подчеркнул российский лидер.