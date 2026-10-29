Путин заявил, что РФ поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает любые шаги, направленные на восстановление отношений с Европой как с ЕС в целом, так и с отдельными странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что раздалась потом и критика в их (президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гар Стере - ИФ) адрес, но это не наше дело с вами оценивать, правильно это или неправильно. Я считаю, что правильно. В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегического поражения России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка".

Он подчеркнул, что "мы поддерживаем любые, всегда об этом говорил, поддерживаем любые шаги, направленные на восстановление полноформатных и полноценных отношений со странами Европы".