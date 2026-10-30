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Гросси назвал неприемлемыми украинские атаки на персонал ЗАЭС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает неприемлемыми атаки на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), информировали в пресс-службе агентства.

"Гросси сообщил, что любое нападение на персонал атомной электростанции совершенно неприемлемо и нарушает семь незаменимых столпов ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ в соцсети X.

Согласно публикации, в четверг в результате атаки дрона погиб сотрудник ЗАЭС - сварщик ремонтного цеха.

Глава агентства вновь призвал к максимальной военной сдержанности для предотвращения риска возникновения ядерной аварии в ходе конфликта.

Ранее Максим Пухов, глава администрации Энергодара, где расположена ЗАЭС, сообщил, что житель города, передвигавшийся на электросамокате, погиб в результате атаки украинского беспилотника.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
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