Природный пожар в Забайкальском крае локализован на площади 4,5 тыс. гектаров

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пожарные смогли локализовать крупный ландшафтный пожар в Забайкальском крае, из-за сильного ветра его площадь за несколько часов увеличилась более чем в 10 раз, сообщает оперативный штаб региона.

"Локализован пожар на территориях Агинского и Могойтуйского муниципальных округов на площади 4,5 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

На тушении пожара задействованы 17 человек и шесть единиц техники пожарных частей и отряда пожарной охраны Забайкалпожспаса, 44 человека и девять единиц техники Забайкаллесхоза, а также специалисты МЧС России.

Как сообщалось, вечером в условиях сильного ветра в Агинском округе пожар охватил 350 гектаров. Пожарным удалось отстоять восемь стоянок чабанов. Из-за осложнения обстановки и увеличения площади возгорания почти в семь раз в округ была направлена межведомственная группировка в составе 123 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники. Для координации действий на место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Сергей Коровин.