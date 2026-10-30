Минобороны заявило о массированном ударе по объектам в Киеве и Днепропетровской областях

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, объекты энергетики, обеспечивающие их функционирование, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

В ходе массированного удары также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ, отметили в министерстве.