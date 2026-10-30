Белгородский губернатор сообщил о 105 атаках на регион за сутки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 105 атаках на регион за прошедшие сутки.

Удары нанесены по Белгороду и 15 округам. В том числе было пять артиллерийских обстрелов и два сброса взрывных устройств с БПЛА.

За сутки над регионом сбиты и подавлены 179 беспилотников.

В результате атак один человек погиб и 10 получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил Шуваев.

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что в областном центре был госпитализирован мужчина с акубаротравмой, полученной при атаке беспилотника в селе Городище 27 октября.