ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя по подозрению в госизмене

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Житель Севастополя задержан по подозрению в передаче Украине информации о военных объектах Минобороны в Крыму, у него изъяты компоненты взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2006 года рождения, подозреваемого в государственной измене", - сообщил ЦОС.

По версии ведомства, житель Севастополя "инициативно связался с представителями украинской организации, признанной в России террористической, и, действуя по заданию куратора, передавал противнику информацию о дислоцированных на полуострове военных объектах".

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России. В ходе обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, содержащий переписку с украинским куратором, а также компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена массой около 1 кг, которые были извлечены им из тайника, оборудованного на территории Севастополя", - заявили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств), ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК (государственная измена). Ему грозит вплоть до пожизненного срока.

Согласно примечанию к статье 275 УК РФ "лицо, совершившее государственную измену, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в его действиях не содержится иного состава преступления", напомнили в ЦОС.