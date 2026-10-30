Нижегородский аэропорт принял 30 рейсов, летевших в Москву

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт "Чкалов" принял тридцать рейсов, следовавших в аэропорты Москвы, сообщает пресс-служба нижегородского авиаузла, напомнив, что это было связано с продолжавшимися всю ночь ограничениями на полеты в московском регионе.

По решению экипажей пассажиры находятся в здании терминала, ожидая вылетов. Со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

"На текущий момент ограничения на полеты в Москве снимаются, авиакомпании ожидают обновления информации о разрешении на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла для принятия дальнейших решений", - говорится в сообщении.