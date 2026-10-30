Внуково и Домодедово перешли на работу по согласованию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Это связано с ограничениями на использование воздушного пространства.

Работу аэропортов ограничивали с позднего вечера 29 октября. Утром 30 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 четверга до 7:30 пятницы в сторону московского региона летели 862 БПЛА, большинство из которых сбили на дальних подступах. На подлете к столице, по данным Собянина, нейтрализовали 170 беспилотников.