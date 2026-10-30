Режим тишины соблюдался все время подготовки гуманитарной миссии в Алешках

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что за все время подготовки к гуманитарной миссии в Алешках режим тишины не нарушался.

"Хочу сказать, что, конечно, я благодарна моему коллеге за то, что всё это время были соблюдены все условия, соблюдался режим тишины, всё подготовлено действительно на высшем уровне", - сказала Лантратова в интервью ИС "Вести" в пятницу.

Она поблагодарила военных, которые обеспечили безопасность миссии.

Российская армия с 04:00 по Москве вторника прекратила огонь и ввела режим тишины на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщило Минобороны РФ.



