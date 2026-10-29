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Мелания Трамп надеется, что соглашение по Алешкам поспособствует миру между РФ и Украиной

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп надеется, что гуманитарная операция в городе Алешки в Херсонской области поможет в достижении долгосрочного мира между Москвой и Киевом.

"Пусть эта гуманитарная миссия положит конец страданиям и станет началом главы прочного мира между Россией и Украиной", - написала она в четверг в соцсети X.

На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что США удалось добиться прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках, отметив, что Мелания Трамп "обеспечила локальное перемирие между Россией и Украиной в районе города Алешки". "Обе страны согласились временно остановить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный гуманитарный коридор", - говорилось в пресс-релизе американской администрации.

Российская армия с 04:00 по Москве вторника прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщило Минобороны РФ.

США Украина Алешки Херсонская область Мелания Трамп
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